Эксперты отдали предпочтение Боснии и Герцеговине.

Аналитическая компания Gracenote с помощью компьютерных технологий оценила шансы участников группы D квалификации к ЧМ-2022 занять второе место в квинтете.

Первую позицию с огромной долей вероятности сохранит за собой Франция, которая сразу получит путевку на чемпионат мира в Катар. А вот за вторую строчку идет ожесточенная борьба, ведь это позволит сыграть в плей-офф отбора за вакантные путевки.

Аналитики видят национальную команду Боснии и Герцеговины наиболее вероятным претендентом на второе место. Шансы этой сборной оцениваются в 42.88%. Вероятность того, что второй в группе финиширует сборная Украины, оценены в 35.33%. Финляндия - 21.09%, Франция - 0.7%. Казахстан потерял даже математические шансы на вторую позицию.

Ранее сообщалось, какие варианты устроят Украину для выхода из группы.

Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7)

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Шесть матчей из семи украинцы сыграли вничью и лишь однажды победили на выезде Финляндию.

Автор: Артем Будрин