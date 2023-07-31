Дмитрий Чигринский может вернуться домой.

Донецкий "Шахтер" ведет переговоры с известным украинским футболистом Дмитрием Чигринским.

Как сообщает "ТаТоТаке", 36-летний защитник дал согласие на переход в состав "горняков". Теперь руководство "Шахтера" пытается договориться с греческим "Ионисом", за который выступает Дмитрий.

Отмечается, что трансфер Чигринского лоббирует директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна. В донецком клубе в Чигринском видят временную замену Валерию Бондарю, который из-за травмы пропустит несколько месяцев.

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Напомним, что 31 июля "Шахтер" объявил о трансфере защитника сборной Израиля Става Лемкина. В этот же день к "горнякам" официально присоединился бразильский вингер Эгиналдо.

Дмитрий Чигринский: карьера

Чигринский выступал за "Шахтер" с 2002 по 2009 год. В сезоне 2009/10 Дмитрий играл за испанскую "Барселону". Каталонцы заплатили за центрдефа 25 миллионов евро "Шахтеру". С 2010 по 2015 Чигринский снова защищал цвета "Шахтера".

Защитник провел 29 поединков за национальную сборную Украины.

В своей карьере он также выступал за "Днепр" и греческие АЕК и "Ионикос".

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