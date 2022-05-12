В среду, 11 мая, на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне в рамках перенесенного матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Вулверхэмптон" принимал "Манчестер Сити". Гости одержали сокрушительную победу со счетом 5:1.
Счет был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте забил полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, ему ассистировал Бернарду Силва. На 11-й минуте счет сравнял хавбек "Вулверхэмптона" Леандер Дендонкер, голевой пас отдал Педру Нету.
На 16-й минуте Де Брюйне оформил дубль. На 24-й минуте бельгиец после передачи Рахима Стерлинга сделал хет-трик. На 60-й минуте Де Брюйне забил свой четвертый гол в матче. На 84-й минуте результативный удар нанес Стерлинг.
Украинец Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе "горожан" и отыграл весь матч.
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:5
Голы: Дендонкер, 11 - Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлинг, 84
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Боли, Коуди, Дендонкер, Джонни, Моутиньо (Кандл, 85), Невеш, Аит Нури, Чикиньо, Хименес (Хван Хи Чхан, 72), Нету (Тринкан, 72)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Фернандиньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зинченко, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Фоден (Грилиш, 81)
Предупреждение: Де Брюйне
Обзор матча:
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отличился уже 15 забитыми голами и 7 результативными передачами в 28 играх нынешнего сезона АПЛ.
Добавим, что болельщики называют Де Брюйне "близнецом" украиснкого защитника "горожан" Александра Зинченко из-за их внешнего сходства.
После матча с "Вулверхэмптоном" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о приобретении нападающего Эрлинга Холанда.
"Это решение клуба позволило совершить хороший трансфер на будущее. Холанд сможет играть за "Манчестер Сити" много лет. Я надеюсь, что он сможет идеально приспособиться к нашей команде. Хорошим тренером тебя делают футболисты. Он очень талантливый молодой игрок, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться", - приводит слова Гвардиолы BBC.
Свой следующий матч "Манчестер Сити" сыграет 15 мая против лондонского "Вест Хэма" на выезде.
Чемпионат Англии: положение команд в лиге
- Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити". В активе "горожан" 89 набранных очков за 36 сыгранных матчей.
- На второй позиции идет "Ливерпуль", в активе которого 86 заработанных очков.
- "Челси" набрал 70 очков в 36 играх и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Арсенал" (66) - на четвертом месте.
- "Вулверхэмптон" набрал 50 баллов и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- В зоне вылета находятся: "Норвич" (20-е место, 21 очко), "Уотфорд" (19-е место, 23 очка), "Лидс" (18-е место, 34 очка).