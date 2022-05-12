Кевин Де Брюйне провел выдающийся поединок против "Вулверхэмптона".

В среду, 11 мая, на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне в рамках перенесенного матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Вулверхэмптон" принимал "Манчестер Сити". Гости одержали сокрушительную победу со счетом 5:1.

Счет был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте забил полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, ему ассистировал Бернарду Силва. На 11-й минуте счет сравнял хавбек "Вулверхэмптона" Леандер Дендонкер, голевой пас отдал Педру Нету.

На 16-й минуте Де Брюйне оформил дубль. На 24-й минуте бельгиец после передачи Рахима Стерлинга сделал хет-трик. На 60-й минуте Де Брюйне забил свой четвертый гол в матче. На 84-й минуте результативный удар нанес Стерлинг.

Украинец Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе "горожан" и отыграл весь матч.

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:5

Голы: Дендонкер, 11 - Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлинг, 84

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Боли, Коуди, Дендонкер, Джонни, Моутиньо (Кандл, 85), Невеш, Аит Нури, Чикиньо, Хименес (Хван Хи Чхан, 72), Нету (Тринкан, 72)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Фернандиньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зинченко, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Фоден (Грилиш, 81)

Предупреждение: Де Брюйне

Обзор матча:

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отличился уже 15 забитыми голами и 7 результативными передачами в 28 играх нынешнего сезона АПЛ.

Добавим, что болельщики называют Де Брюйне "близнецом" украиснкого защитника "горожан" Александра Зинченко из-за их внешнего сходства.

После матча с "Вулверхэмптоном" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о приобретении нападающего Эрлинга Холанда.

"Это решение клуба позволило совершить хороший трансфер на будущее. Холанд сможет играть за "Манчестер Сити" много лет. Я надеюсь, что он сможет идеально приспособиться к нашей команде. Хорошим тренером тебя делают футболисты. Он очень талантливый молодой игрок, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Свой следующий матч "Манчестер Сити" сыграет 15 мая против лондонского "Вест Хэма" на выезде.

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