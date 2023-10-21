Победу "Черноморцу" принесли голы Шторгина и Козика.

В субботу, 21 октября, в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги "Черноморец" принимал "Минай".

Игра проходила на стадионе "Черноморец" в Одессе и завершилась разгромной победой "моряков".

Счет был открыт в первом тайме - на 19-й минуте Андрей Штогрин забил с передачи Самсона Иеде. На 68-й минуте встречи Штогрин оформил дубль и удвоил преимущество одесситов. Ассистировал ему Зиги Бадибанга.

Точку в игре поставил Орест Кузик, который забил третий мяч "Черноморца" на 81-й минуте игры.

"Черноморец" - "Минай" - 3:0

Голы: Штогрин, 19, 68, Кузик, 81

"Черноморец": Варакута, Брагару (Гучек 90+2), Ермаков, Салюк, Путря, Шпорн, Васильев, Кузик (Авагимян 84), Штогрин (Дада 88), Бадибанга (Вакула 88), Иеде (Хадида 87)

"Минай": Бандура, Булеза (Дмитрук 39), Немчанинов, Мельник, Солдат, Рогозинский (Гечев 54), Витенчук, Ралюченко (Кораблин 66), Вишневский (Голуб 67), Твердохлиб (Одарюк 66), Гуничев

Предупреждения: Шаран 39, Мельник 72

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Черноморцу" подняться на третье место в турнирной таблице УПЛ. В активе "моряков" 19 набранных очков. "Минай" с 4 баллами идет на последнем месте.

В следующем туре чемпионата Украины "Черноморец" сыграет против "Шахтера", а "Минай" встретится с "Вересом".

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