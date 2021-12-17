Кристиан Эриксен не сможет выступать в Италии.

Итальянский "Интер" сообщил о расторжении контракта с известным датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца во время Евро-2020.

Соглашение было рассчитано до лета 2024 года, однако стороны решили расторгнуть его по обоюдному согласию, сообщил официальный сайт "Интера".

"Клуб и вся семья "нерадзурри" желают игроку всего наилучшего в будущем. Даже если сегодня пути "Интера" и Кристиана расходятся, между нами сохранится крепкая и неразрывная связь. Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков около "Сан-Сиро" во время празднования чемпионства. Все это навсегда останется в нашей истории", - говорится в сообщении "Интера".

Отметим, что Эриксен, которому установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, не может выступать и даже тренироваться в Италии, так как регламент Серии А не разрешает футболистам выступать с дефибриллятором.

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Ранее сообщалось, что Эриксен возобновил тренировки в Дании - он находится в расположении родного для себя клуба "Оденсе".

Кристиан Эриксен: подробности остановки сердца

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Он пошатнулся и упал на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти Кристиана.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной и попросил их доиграть матч.

Стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца. Врач рассказал о том, как удалось спасти футболиста.

Кристиан Эриксен: справка

29-летний Эриксен известен по своим выступлениям за "Аякс", "Тоттенхэм", во время выступления за который стал расцениваться, как один из топ-полузащитников Европы, и "Интер".

С "Аяксом" он трижды становился чемпионом Нидерландов, с "Тоттенхэмом" доходил до финала Лиги чемпионов, а с "Интером" выиграл Серию А.

Эриксен четыре раза признавался лучшим футболистом года в Дании.

В составе сборной Дании Эриксен провел 109 матчей и забил 36 голов.

Автор: Антон Дударь