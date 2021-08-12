Челси - Вильярреал: видео серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

"Челси" во второй раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА.

11 августа на "Виндзор парк" в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались "Челси" и "Вильярреал". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью (1:1) и судьба титула решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались лондонцы - 6:5. Серия пенальти: 0:0 - Хаверц (вратарь), 0:1 - Жерар Морено, 1:1 - Аспиликуэта, 1:1 - Манди (вратарь), 2:1 - Алонсо, 2:2 - Эступиньян, 3:2 - Маунт, 3:3 - Мой Гомес, 4:3 - Жоржиньо, 4:4 - Раба, 5:4 - Пулишич, 5:5 - Фойт, 6:5 - Рюдигер, 6:5 - Альбиоль (вратарь) Видео серии пенальти "Челси" - "Вильярреал": итоги матча Для 22-летнего английского защитника "Челси" Трево Чалобы это была дебютная игра за лондонский клуб. Он провел на поле все 120 минут.

В 2019 году "Челси" уже играл за Суперкубок УЕФА и тогда в серии послематчевых пенальти лондонцы уступили "Ливерпулю".

Для "Челси" это был пятый в их истории матч за Суперкубок УЕФА и лишь второй выигранный поединок (в их пассиве также три поражения).

"Вильярреал" играл за Суперкубок впервые в своей истории.

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери теперь уже четыре раза в своей карьере проигрывал Суперкубок УЕФА (в 2014, 2015, 2016 и 2021 годах). Интересно, что в 2019 году Эмери с "Арсеналом" уступил в финале Лиги Европы "Челси". Автор: Артем Будрин

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