Лондонский клуб сумел отыграться после поражения в первой игре против "шмелей".

Во вторник, 7 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Челси" встречался с "Боруссией" Дортмунд.

Поединок проходил на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Футболисты "Челси" открыли счет в игре на 43-й минуте - отличился вингер сборной Англии Рахим Стерлинг.

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В дебюте второго тайма подопечные Грэма Поттера сумели удвоить свое преимущество. На 53-й минуте пенальти реализовал немецкий полузащитник Кай Хаверц.

"Челси" - "Боруссия" - 2:0

Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53 (пен.)

"Челси": Кепа, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Энцо (Закария, 87), Ковачич (Лофтус-Чик, 83), Чилуэлл, Стерлинг, Хаверц (Пулишич, 83), Фелиш (Галлахер, 67)

"Боруссия": Майер, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро, Джан, Брандт (Рейна, 5), Беллингем, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Ройс, Алле (Мален, 77)

Предупреждения: Кепа, Энцо, Чилуэлл - Зюле, Вольф, Беллингем

Видео голов:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик был в заявке на этот матч, но на поле тренер его не выпустил. Украинец второй матч подряд проводит на скамейке для запасных. Примечательно, что оба эти поединка лондонский клуб выиграл.

Напомним, первый матч "Челси" против "Боруссии" в Дортмунде завершился победой немецкого клуба со счетом 1:0. Таким образом, "Челси" победил "Боруссию" по сумме двух игр и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет 17 марта.

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня 2023 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлогоднем финале одолел "Ливерпуль".

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