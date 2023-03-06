"Боруссия" победила "Челси" в первой игре со счетом 1:0.

Во вторник, 7 марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Боруссией" Дортмунд.

Матч пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен нидерландский рефери Данни Маккели.

Первая дуэль "Челси" и "Боруссии" прошла три недели назад в Дортмунде и завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0. Единственный гол в том матче забил Карим Адейеми.

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После победы над "Челси" дортмундский клуб сыграл три матча в рамках чемпионата Германии, одержав три победы. "Шмели" разгромили "Герту" (4:1), минимально в гостях победили "Хоффенхайм" (1:0) и разобрались на своем поле с "РБ Лейпциг" (2:1).

В Бундеслиге дела у "Боруссии" идут хорошо. Команда занимает второе место, имея одинаковое количество баллов с лидирующей "Баварией" - по 49.

Дела у "Челси" идут куда хуже. Лондонский клуб после поражения от "Боруссии" сыграл три игры в рамках АПЛ - дважды команда Поттера проиграла и один раз выиграла. "Синие" уступили "Саутгемптону" (0:1) и "Тоттенхэму" (0:2), победили - "Лидс" (1:0).

В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 10-е место, набрав всего 34 очка за 25 матчей.

Челси - Боруссия Дортмунд: прогноз

Букмекеры в предстоящем противостоянии "Челси" и "Боруссии" отдают предпочтение англичанам. Ставки на победу подопечных Грэма Поттера в букмекерских конторах принимают с коэффициентом 1,88, на ничью - 3,75, на триумф коллектива из Дортмунда - 4,20.

Наиболее вероятным исходом матча "Челси" - "Боруссия Дортмунд" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 7,20.

По мнению аналитиков, у "Боруссии" больше шансов выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Так, на проход "шмелей" в следующий раунд турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,70. Проход "Челси" оценивается коэффициентом 2.23.

Челси - Боруссия Дортмунд: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок "Челси" и дортмундской "Боруссии" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлогоднем финале одолел "Ливерпуль".

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