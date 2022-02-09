Лондонский клуб обыграл команду из Саудовской Аравии.

Во втором полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу английский "Челси" одолел "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

Неожиданности не случилось и подопечные Томаса Тухеля выиграли со счетом 1:0. Победный гол забил Ромелу Лукаку.

Аль-Хиляль - Челси - 0:1

Гол: Лукаку, 32

Аль-Хиляль: Аль-Маюф, Аль-Бурак, Со-Йанг, Аль-Булали, Аль-Шахрани, Куэльяр, Канно, Аль-Давсари (Каррильо, 81), Перейра (Мичел, 82), Марега, Иньяло

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Жоржиньо (Канте, 46), Ковачич, Хаверц, Зиеш (Маунт, 72), Лукаку

8 февраля в первом полуфинале бразильский "Палмейрас" обыграл египетскую команду благодаря голу экс-игрока киевского "Динамо".

Финал состоится 12 февраля. Начало в 18:30.

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