Челси победил благодаря голу Ромелу Лукаку / фото REUTERS

Во втором полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу английский "Челси" одолел "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

Неожиданности не случилось и подопечные Томаса Тухеля выиграли со счетом 1:0. Победный гол забил Ромелу Лукаку.

Аль-Хиляль - Челси - 0:1

Гол: Лукаку, 32

Аль-Хиляль: Аль-Маюф, Аль-Бурак, Со-Йанг, Аль-Булали, Аль-Шахрани, Куэльяр, Канно, Аль-Давсари (Каррильо, 81), Перейра (Мичел, 82), Марега, Иньяло

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Жоржиньо (Канте, 46), Ковачич, Хаверц, Зиеш (Маунт, 72), Лукаку

8 февраля в первом полуфинале бразильский "Палмейрас" обыграл египетскую команду благодаря голу экс-игрока киевского "Динамо".

Финал состоится 12 февраля. Начало в 18:30.

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Клубный чемпионат мира: что нужно знать о турнире

  • Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. За трофей борются представители шести конфедераций.
  • КЧМ-2022 принимают ОАЭ.
  • В нынешнем турнире в список участников вошли следующие клубы: "Челси"(Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Джазира" (ОАЭ) и "Палмейрас" (Бразилия). 
  • Рекордсменом по количеству титулов Клубного чемпионата мира является "Реал" Мадрид, выигравший этот турнир 4 раза.
  • Действующий победитель турнира - мюнхенская "Бавария".