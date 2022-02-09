Во втором полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу английский "Челси" одолел "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).
Неожиданности не случилось и подопечные Томаса Тухеля выиграли со счетом 1:0. Победный гол забил Ромелу Лукаку.
Аль-Хиляль - Челси - 0:1
Гол: Лукаку, 32
Аль-Хиляль: Аль-Маюф, Аль-Бурак, Со-Йанг, Аль-Булали, Аль-Шахрани, Куэльяр, Канно, Аль-Давсари (Каррильо, 81), Перейра (Мичел, 82), Марега, Иньяло
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Жоржиньо (Канте, 46), Ковачич, Хаверц, Зиеш (Маунт, 72), Лукаку
8 февраля в первом полуфинале бразильский "Палмейрас" обыграл египетскую команду благодаря голу экс-игрока киевского "Динамо".
Финал состоится 12 февраля. Начало в 18:30.
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Клубный чемпионат мира: что нужно знать о турнире
- Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. За трофей борются представители шести конфедераций.
- КЧМ-2022 принимают ОАЭ.
- В нынешнем турнире в список участников вошли следующие клубы: "Челси"(Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Джазира" (ОАЭ) и "Палмейрас" (Бразилия).
- Рекордсменом по количеству титулов Клубного чемпионата мира является "Реал" Мадрид, выигравший этот турнир 4 раза.
- Действующий победитель турнира - мюнхенская "Бавария".