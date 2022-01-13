"Шпоры" не смогли взять реванш.

В полуфинале Кубка английской лиги состоялся матч между "Челси" и "Тоттенхэмом". Первый поединок на прошлой неделе выиграли подопечные Томаса Тухеля со счетом 2:0.

На этот раз "шпоры" играли дома и все равно потерпели поражение. Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер после подачи углового забил единственный и победный мяч.

Отметим, что после Кубка Англии и Лиги чемпионов Тухель вывел "Челси" в финал Кубка лиги. Хотя прошло всего 350 дней с момента назначения немца на пост главного тренера "Челси".

"Тоттенхэм" - "Челси" - 0:1 (первый матч - 0:2)

Гол: Рюдигер, 18

"Тоттенхэм": Голлини - Эмерсон, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти (Сессеньон, 65) - Ло Чельсо (Хиль, 71), Винкс (Скипп, 81), Хейбьерг - Кейн, Моура

"Челси": Аррисабалага - Сарр, Рюдигер, Кристенсен (Силва, 66) - Хадсон-Одой, Ковачич (Канте, 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Аспиликуэта - Вернер (Алонсо, 66), Лукаку, Маунт (Зиеш, 66)

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