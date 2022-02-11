Команда экс-игрока "Динамо" Дуду поборется за звание самого сильного клуба в мире.

В субботу, 12 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится финал Клубного чемпионата мира по футболу. В поединке за трофей встретятся английский "Челси" и бразильский "Палмейрас". Игра пройдет на стадионе "Мохаммед бин Зайед Стэдиум".

На пути к финалу лондонский "Челси" обыграл в полуфинале саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" со счетом 1:0. Бразильский "Палмейрас", цвета которого защищает экс-футболист "Динамо" Киев Дуду в 1/2 финала КЧМ разобрался с египетским "Аль-Ахли" (2:0). Отметим, что бывший футболист украинского клуба отличился в этом матче голом и результативной передачей.

Добавим, что "Челси" во второй раз в своей истории выступает на Клубном чемпионате мира. Лондонскому клубу пока не удавалось выиграть этот турнир. В 2012 году в финале КЧМ "Челси" проиграл бразильскому "Коринтиансу" со счетом 1:0.

"Палмейрас" играл на Клубном чемпионате в прошлом году. Бразильский клуб выступил провально, проиграв в полуфинале мексиканскому УАНЛ Тигрес (0:1). Затем в матче за третье место "Палмейрас" уступил египетскому "Аль-Ахли" в серии пенальти (0:0, пен. 2:3).

Челси - Палмейрас: где смотреть матч

В прямом эфире посмотреть финал Клубного чемпионата мира можно на официальном ютуб-канале FIFA.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Челси - Палмейрас: прогноз на матч

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают "Челси".

На победу команды Томаса Тухеля предлагают коэффициент 1.64. Ничью оценили в 3.88, а победу "Палмейраса" в 5.05.

Букмекеры сомневаются, что матч "Челси" и "Палмейраса" получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.28. Если забьют футболисты лондонского клуба, сыграет коэффициент 1.21. Гол бразильского коллектива доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на "обе забьют" можно за 2.23.

Клубный чемпионат мира: что нужно знать о турнире