Команда бразильца Дуду сыграет в финале турнира.

Во вторник, 8 февраля, был сыгран первый полуфинал Клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ. "Палмейрас" одержал победу над египетским "Аль-Ахли" со счетом 2:0.

В обоих голах бразильского клуба поучаствовал бывший футболист киевского "Динамо" Дуду. При первом взятии ворот египетского клуба Дуду отдал результативную передачу на Рафаэла Вейгу на 39-й минуте встречи. В дебюте второго тайма экс-игрок "Динамо" ворвался в штрафную соперника и мощным ударом отправил второй мяч в ворота соперника.

"Палмейрас" – "Аль-Ахли" - 2:0

Голы: Рафаэл Вейга, 39, Дуду 49

"Палмейрас": Уэвертон, Маркос Роша, Луан, Гомес, Пикерес, Дуду (Весли, 78), Зе Рафаэл (Атуэста, 86), Скарпа (Брено, 89), Рафаэл Вейга (Жаилсон, 79), Данило, Рони (Дейверсон, 88)

"Аль-Ахли": Лофти, Рабиа (Фатхи, 54), Ибрахим, Ашраф, Дьенг, Эль-Сулайя (Радван, 54), Маалуль, Хани, Эль-Шахат (Шериф, 54), Афша, Мохамед (Солиман, 74)

Предупреждение: Кафша

Удаление: Ашраф, 81

Видео гола Дуду:

Отметим, что в финальном поединке "Палмейрас" встретится с победителем пары "Аль-Хиляль" – "Челси", которые сыграют 9 февраля.

Финал турнира запланирован на 12 февраля.

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