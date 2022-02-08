Во вторник, 8 февраля, был сыгран первый полуфинал Клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ. "Палмейрас" одержал победу над египетским "Аль-Ахли" со счетом 2:0.
В обоих голах бразильского клуба поучаствовал бывший футболист киевского "Динамо" Дуду. При первом взятии ворот египетского клуба Дуду отдал результативную передачу на Рафаэла Вейгу на 39-й минуте встречи. В дебюте второго тайма экс-игрок "Динамо" ворвался в штрафную соперника и мощным ударом отправил второй мяч в ворота соперника.
"Палмейрас" – "Аль-Ахли" - 2:0
Голы: Рафаэл Вейга, 39, Дуду 49
"Палмейрас": Уэвертон, Маркос Роша, Луан, Гомес, Пикерес, Дуду (Весли, 78), Зе Рафаэл (Атуэста, 86), Скарпа (Брено, 89), Рафаэл Вейга (Жаилсон, 79), Данило, Рони (Дейверсон, 88)
"Аль-Ахли": Лофти, Рабиа (Фатхи, 54), Ибрахим, Ашраф, Дьенг, Эль-Сулайя (Радван, 54), Маалуль, Хани, Эль-Шахат (Шериф, 54), Афша, Мохамед (Солиман, 74)
Предупреждение: Кафша
Удаление: Ашраф, 81
Видео гола Дуду:
February 8, 2022
Отметим, что в финальном поединке "Палмейрас" встретится с победителем пары "Аль-Хиляль" – "Челси", которые сыграют 9 февраля.
Финал турнира запланирован на 12 февраля.
Читайте такжеНа Клубном чемпионате мира "робот-арбитр" впервые в истории футбола отменил гол (видео)Клубный чемпионат мира: что нужно знать о турнире
- Клубный чемпионат мира проводится с 2000 г.
- Турнир был задуман ФИФА как замена Межконтинентальному кубку, в котором звание сильнейшей клубной команды мира оспаривали победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес. Теперь за трофей борются представители шести конфедераций.
- Клубный чемпионат мира-2022 принимает ОАЭ.
- В нынешнем турнире в список участников вошли следующие клубы: "Челси" (Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Джазира" (ОАЭ) и "Палмейрас" (Бразилия).
- Лучшим бомбардиром в истории турнира является Криштиану Роналду, в активе которого 7 голов.
- Рекордсменом по количеству титулов Клубного чемпионата мира является "Реал" Мадрид, который выиграл этот турнир 4 раза.
- Действующий победитель турнира - мюнхенская "Бавария".