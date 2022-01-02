В центральном поединке 21-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча грандов - "Челси" принимал "Ливерпуль".
Все голы были забиты в первом тайме. Сперва гости дважды отличились в воротах Эдуара Менди. Садио Мане и Мохаммед Салах вывели "красных" вперед. Команда Томаса Тухеля еще до перерыва возобновила паритет усилиями Матео Ковачича и Кристиана Пулишича.
Во втором тайме соперники не обменивались голами. Матч завершился вничью.
"Челси" - "Ливерпуль" - 2:2
Голы: Ковачич, 42, Пулишич, 45+1 - Мане, 9, Салах, 26
"Челси": Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Хаверц (Хадсон-Одои, 79), Маунт, Пулишич
"Ливерпуль": Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер (Кейта, 69), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Джонс, 90), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Салах
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АПЛ: положение команд
- "Манчестер Сити" после 21 тура имеет 53 очка. У "Челси" - 43 балла. У "Ливерпуля" 42 очка, но матч в запасе.
- "Арсенал" имеет 35 очков после 20 туров. У "Вест Хэма" на одно очко меньше за этот же период.
- "Манчестер Юнайтед" набрал 31 зачетный пункт за 18 матчей. "Тоттенхэм" набрал 33 очка за 18 игр.