Лондонская команда смогла отыграться после неудачного дебюта поединка.

В центральном поединке 21-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча грандов - "Челси" принимал "Ливерпуль".

Все голы были забиты в первом тайме. Сперва гости дважды отличились в воротах Эдуара Менди. Садио Мане и Мохаммед Салах вывели "красных" вперед. Команда Томаса Тухеля еще до перерыва возобновила паритет усилиями Матео Ковачича и Кристиана Пулишича.

Во втором тайме соперники не обменивались голами. Матч завершился вничью.

"Челси" - "Ливерпуль" - 2:2

Голы: Ковачич, 42, Пулишич, 45+1 - Мане, 9, Салах, 26

"Челси": Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Хаверц (Хадсон-Одои, 79), Маунт, Пулишич

"Ливерпуль": Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер (Кейта, 69), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Джонс, 90), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Салах

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