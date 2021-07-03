Чешская и датская сборные определят еще одного участника полуфинала.

3 июля на "Олимпийском стадионе" в Баку пройдет матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.

Встреча начнется в 19.00.

Чехия - Дания: где смотреть матч

Прямая трансляция дуэли чехов и датчан будет доступна на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", а также на сервисе "OLL.TV!" (по подписке).

Чехия - Дания: прогноз букмекеров

На проход сборной Чехии в полуфинал букмекеры дают коэффициент 2,50, а на сборную Дании - 1,57.

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На то, что датчане выиграют в основное время матча, можно поставить с коэффициентом 2,15, на ничью - 3,25, а на победу чехов - 3,95.

Чехия - Дания: перед матчем

Сборная Чехии пробилась в плей-офф с третьего места в своей группе. Чехи обыграли Шотландию (2:0), сыграли вничью с Хорватией (1:1) и проиграли Англии (0:1).

В 1/8 финала чешская сборная сенсационно выбила из борьбы команду Нидерландов.

Дания, старт турнира для которой был омрачен инцидентом с Кристианом Эриксеном, после поражения от финнов (0:1) и Бельгии (1:2) затем разгромила сборную России (4:1), и этого хватило, чтобы занять второе место в группе.

В 1/8 финала датчане разгромили сборную Уэльса.

Друг против друга Чехия и Дания ранее играли 11 раз: у чехов 3 победы, у датчан - 2, еще 6 раз команды сыграли вничью.

Главным арбитром этого матча назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов.

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Автор: Антон Дударь