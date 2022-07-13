Виктор Леоненко считает, что нет смысла осуществлять нападки на тех, кто чего-то боится.

Легендарный в прошлом нападающий и один из лучших бомбардиров в истории киевского "Динамо" Виктор Леоненко высказался о своем отношении к российским спортсменам, который молчат о войне РФ против Украины.

Экс-футболист заявил, что возможные высказывания российских спортсменов никак не повлияют на решения президента России Владимира Путина.

"Российские спортсмены не то, что не виноваты, они ничего не могут сделать. Они ничего не решают. Там решает один человек. Что на них кричать? Не говорят и не говорят. Спортсмены в России, и не только там, и так пострадали, потому что их отовсюду выбросили. Это хорошо или плохо для спорта? Спортсмены ничего не решают, толку их судить", – приводит слова Леоненко "Sport Arena TV".

Также Виктор Леоненко высказался и об Анатолии Тимощуке, который, несмотря на развязанную РФ войну, продолжает работать в российском "Зените".

"Что каждый человек должен быть смелым? Зачем судить человека, который боится или есть трус. Ну, давай нападем на Тимощука, как все сделали. Я считаю, что его вообще трогать нельзя. Зачем его материть?", - сказал Леоненко.

Стоит отметить, что Виктор Леоненко уже не впервые высказывается в защиту российских спортсменов. В апреле экс-футболиста "Динамо" из-за подобных заявлений уволили с каналов "Футбол", где он работал экспертом. Комментируя решение руководства, Леоненко не стал отказываться от своих слов.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 140-й день.

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