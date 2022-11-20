Позднее футболист заявил, что пистолет был игрушечным и он неудачно пошутил.

В чемпионате Венгрии по футболу случился курьезный эпизод, который в итоге стоил карьеры одному из местных футболистов.

Во время поединка третьего по силе дивизиона венгерского чемпионата футболист Кристиан Тот решил пошутить над боковым арбитром, взял игрушечный пистолет у сына и прицелился в судью.

Во время матча на этот эпизод никто не обратил внимание, а вся шумиха поднялась после.

Видео дня

В соцсетях появилась фотография, на которой некий человек наставил пистолет на судью, находясь за его спиной рядом со скамейкой запасных.

В итоге лайнсмен обратился в судейский корпус, который проинформировал о происшествии Федерацию футбола Венгрии.

В итоге, дисциплинарный комитет принял решение пожизненно отстранить игрока от футбола.

После вердикта дисциплинарного комитета Кристиан Тот заявил, что просто хотел пошутить и не подумал о последствиях своей выходки.

"Мои действия были явно шуткой, у меня не было намерения причинить кому-либо вред! Пистолет принадлежал сыну одного из игроков, это просто игрушечный пластиковый пистолет, ничего особенного.

Мне сразу не пришло в голову, какие могут быть последствия от безрассудной шалости, о которой я тут же пожалел. Мне очень жаль, было крайне глупо создавать проблемы другим, себе и спорту", - приводит слова Тота газета Kisalföld.

Добавим, что отстранение от футбола стало не единственным наказанием для Тота. В отношении футболиста также было возбуждено уголовное дело.

Ранее УНИАН сообщал, что звездный нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски показал неприличный жест арбитру во время матча чемпионата Испании. За свой поступок польский форвард получил три матча дисквалификации.

Вас также могут заинтересовать новости: