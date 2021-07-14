Дьемерси Мбокани поехал покорять лигу в Кувейте.

Экс-форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани пополнил состав "Аль-Кувейта".

Об этом сообщает сам клуб на своей официальной странице в Twitter.

35-летний Мбокани перешел в новый клуб на правах свободного агента, то есть за него не заплатили никаких средств. Дело в том, что этим летом у него закончился контракт с бельгийским "Антверпеном". В сезоне 2020/21 он "наколотил" 14 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах чемпионата Бельгии.

"Аль-Кувейт" является одним из старейших и самых титулованных клубов Кувейта. В сезоне 2019/20 "Аль-Кувейт" стал чемпионом своей страны, а в прошлом году не смог защитить титул и завоевал лишь бронзовые медали.

С 2013 по 2018 год Мбокани защищал цвета "Динамо". Конголезец из Киева также отправлялся в аренду в клубы Английской Премьер-лиги: "Норвич" и "Халл Сити". В УПЛ за киевский клуб Мбокани забил 25 мячей за 54 матча.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин