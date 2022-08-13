Максим Коваль сменил клубную прописку.

Экс-вратарь "Динамо" Максим Коваль стал игроком молдавского "Шерифа".

Об этом клуб из Тирасполя объявил у себя на официальном сайте.

29-летний голкипер в конце прошлого сезона покинул "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии, за который он провел 27 "сухих" поединков, а в других 83 пропустил 173 гола.

"Шериф" в текущем сезоне играет в квалификации Лиги Европы. Молдавский клуб в прошлом сезоне возглавлял украинский тренер Юрий Вернидуб. Украинский специалист установил исторические достижения с тираспольской командой.

Максим Коваль: карьера