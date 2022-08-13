Максим Коваль провел два матча за национальную сборную Украины / фото УНИАН

Экс-вратарь "Динамо" Максим Коваль стал игроком молдавского "Шерифа".

Об этом клуб из Тирасполя объявил у себя на официальном сайте.

29-летний голкипер в конце прошлого сезона покинул "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии, за который он провел 27 "сухих" поединков, а в других 83 пропустил 173 гола.

"Шериф" в текущем сезоне играет в квалификации Лиги Европы. Молдавский клуб в прошлом сезоне возглавлял украинский тренер Юрий Вернидуб. Украинский специалист установил исторические достижения с тираспольской командой.

Максим Коваль: карьера

  • Коваль начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в запорожском "Металлурге". Он дебютировал в УПЛ в возрасте 16 лет.
  • В 2010 году вратарь перешел в киевское "Динамо". В составе "бело-синих" сыграл 107 матчей во всех турнирах.
  • На правах аренды выступал за "Говерлу", датский "Оденсе" и испанский "Депортиво".
  • В составе национальной сборной Украины сыграл два матча. Был в заявке на Евро-2012. 