Экс-вратарь "Динамо" Максим Коваль стал игроком молдавского "Шерифа".
Об этом клуб из Тирасполя объявил у себя на официальном сайте.
29-летний голкипер в конце прошлого сезона покинул "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии, за который он провел 27 "сухих" поединков, а в других 83 пропустил 173 гола.
"Шериф" в текущем сезоне играет в квалификации Лиги Европы. Молдавский клуб в прошлом сезоне возглавлял украинский тренер Юрий Вернидуб. Украинский специалист установил исторические достижения с тираспольской командой.
Максим Коваль: карьера
- Коваль начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в запорожском "Металлурге". Он дебютировал в УПЛ в возрасте 16 лет.
- В 2010 году вратарь перешел в киевское "Динамо". В составе "бело-синих" сыграл 107 матчей во всех турнирах.
- На правах аренды выступал за "Говерлу", датский "Оденсе" и испанский "Депортиво".
- В составе национальной сборной Украины сыграл два матча. Был в заявке на Евро-2012.