"Шериф" впервые в своей истории сыграет в плей-офф еврокубков.

Молдавский "Шериф", который возглавляет Юрий Вернидуб, по итогам пяти туров группового этапа Лиги чемпионов гарантировал себе третье место в группе D.

"Шериф" уже точно станет третьим в одной группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером", опередив "горняков".

Это означает, что весной "Шериф" сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Вернидуб привел "Шериф" к еще одному историческому успеху - молдавский клуб впервые в своей истории пробился в плей-офф еврокубков.

Напомним, что в пяти матчах "Шериф" набрал 6 очков. Команда Вернидуба в первом круге сумела обыграть "Шахтер" и "Реал".

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Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.

В этом сезоне Вернидуб впервые в карьере выступает в Лиге чемпионов. На пути к групповому этапу "Шериф" преодолел четыре раунда квалификации.

Под руководством украинца "Шериф" стал первым молдавским клубом, который прошел в групповой этап ЛЧ.

В Украине Вернидуб с 2011 по 2019 год возглавлял луганскую "Зарю".

Автор: Антон Дударь