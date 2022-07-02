Вернидуб всю жизнь был "хейтером" татуировок, даже запрещал делать их жене и детям, но пребывание в армии изменило его взгляды.

Юрий Вернидуб, который возглавил недавно криворожский "Кривбасс", продемонстрировал татуировку на плече. Там выбит герб Украины, желтые колоски пшеницы, красная калина и лозунг "Слава Украине!".

Как сообщила пресс-служба "Кривбасса", Вернидуб всю жизнь был "хейтером" татуировок, даже запрещал делать их жене и детям. Но пребывание в Вооруженных силах Украины изменило его взгляды.

Вернидуб рассказал, как будет тренировать "Кривбасс" и параллельно защищать Отечество в армии.

"Был приказ о моем переводе. Никто меня не увольнял из рядов ВСУ, я не подписывал контракт. Я сам вернулся очень быстро и 27 февраля мобилизовался.

Мне дали возможность (работать с командой - прим.), долго беседовали на эту тему. Я не мог понять, как это может быть во время войны. Но, люди убедили меня, что нужно заниматься своим делом. Сейчас есть возможность заниматься тренерской деятельностью, находясь в ВСУ.

Если мне позвонят и скажут, что нужно явиться по месту моей службы, то я должен сразу это сделать. Переодеться в свою военную форму и поехать туда, где я приписан.

Я уже пару раз ездил. Чтобы меня видели, познакомиться с ребятами. Там, где я был раньше, было очень "весело и горячо", - сказал 56-летний Вернидуб в интервью для ПРОФУТБОЛ Digital.