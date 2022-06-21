Криворожский "Кривбасс" назначил главным тренером известного украинского специалиста Юрия Вернидуба. Контракт подписан на три года.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
56-летний Вернидуб вступил в ряды Вооруженных сил Украины после широкомасштабного вторжения РФ. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Вернидуб переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.
"Это позволит ему в свободное от выполнения служебных обязанностей время оказывать необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям при условии соблюдения законодательства о труде", – указано в официальном письме от Министерства обороны на адрес клуба.
Добавим, что "Кривбасс" поднялся из Первой лиги в УПЛ и в следующем сезоне будет играть в элитном дивизионе.
Юрий Вернидуб: карьера
- Вернидуб возглавлял луганскую "Зарю" с 2010 по 2019 год. В этом клубе он сделал себе имя как тренер, его удостаивали награды "Тренер года в Украине" в 2016 и 2018 годах. "Заря" с ним выиграла бронзовые медали УПЛ в 2017 году.
- После "Зари" Вернидуб привел к чемпионству Беларуси солигорский "Шахтер".
- Последним местом работы Вернидуба был молдавский "Шериф", который с украинцем пошумел в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Также Вернидуб дважды становился чемпионом Молдавии с "Шерифом".