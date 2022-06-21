Юрий Вернидуб стал тренером "Кривбасса".

Криворожский "Кривбасс" назначил главным тренером известного украинского специалиста Юрия Вернидуба. Контракт подписан на три года.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

56-летний Вернидуб вступил в ряды Вооруженных сил Украины после широкомасштабного вторжения РФ. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Вернидуб переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.

"Это позволит ему в свободное от выполнения служебных обязанностей время оказывать необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям при условии соблюдения законодательства о труде", – указано в официальном письме от Министерства обороны на адрес клуба.

Добавим, что "Кривбасс" поднялся из Первой лиги в УПЛ и в следующем сезоне будет играть в элитном дивизионе.

Юрий Вернидуб: карьера