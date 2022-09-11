Роберто Де Дзерби может трудоустроиться в клубе чемпионата Англии.

Английский "Брайтон" находится в поисках нового тренера, который сменил бы ушедшего в лондонский "Челси" Грэма Поттера.

По информации издания The Telegraph, клуб рассматривает двух человек: экс-тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби и наставника норвежского "Буде-Глимта" Кьетиля Кнутсена.

Как сообщает источник, руководство клуба намерено нанять тренера, который бы подходил команде по стилю игры, а также философии развития, особенно в плане работы с молодыми игроками.

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Напомним, Роберто Де Дзерби ушел из донецкого "Шахтера" из-за войны в Украине. Стороны обоюдно расторгли контракт. С июля итальянец находится в поисках команды. Если ему удастся трудоустроиться в "Брайтоне", то это будет его первый опыт в АПЛ. Ранее, если не считать "Шахтер", он тренировал только итальянские клубы.

Журналист Микеле Крискитьелло у себя в социальных сетях сообщил, что Де Дзерби и руководство "Брайтона" уже начали переговоры.

После 6 туров "чайки" занимают в таблице АПЛ 4-е место с 13 очками в активе.

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