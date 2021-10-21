Английский "Ньюкасл" хочет пригласить Паулу Фонсеку на пост наставника команды.

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить "Ньюкасл".

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

Клуб из Англии и 48-летний португалец ведут переговоры. Фонсека заинтересован в том, чтобы получить контракт на 3 года. 20 октября "Ньюкасл" уволил наставника команды Стива Брюса. Он получил компенсацию в размере 8 миллионов фунтов.

Напомним, что летом Фонсека почти возглавил "Тоттенхэм", но в последний момент лондонцы выбрали другую португальскую кандидатуру - Нуну Ишпириту Санту.

Отметим, что "Ньюкасл" имеет новых состоятельных владельцев - Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Теперь клуб внезапно разбогател и хочет выбрать новый вектор развития.

Пауло Фонсека: достижения в карьере

Специалист выиграл свой первый трофей в сезоне 2013/14, получив Суперкубок Португалии для "Порту".

В сезоне 2015/16 Фонсека стал победителем в Кубке Португалии вместе с "Брагой".

За период в донецком "Шахтере" с 2016 по 2019 год Пауло трижды стал чемпионом Украины, трижды завоевал Кубок Украины и один раз завоевал Суперкубок Украины.

За два года во главе "Ромы" Фонсека не принес "волкам" титулов. В сезоне 2020/21 римляне дошли до 1/2 Лиги Европы, а также заняли 7-е место в Серии А.

Автор: Артем Будрин