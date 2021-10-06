Португалец объяснил, почему его работа была тяжелой.

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал слова Мирчи Луческу, которого он заменил в 2016 году на посту тренера "горняков". Напомним, что Луческу часто критиковал Фонсеку. Румын обвинял своего преемника в том, что тот преуспевает "исключительно на его багаже".

Фонсека жестко дал ответ в интервью Ютуб-каналу "Бомбардир".

"Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне 5 лет. И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою - не до конца. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я перенял от Луческу такую команду, и трудно было сменить ее на ту, что три раза подряд выиграла чемпионат. Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала, я взял команду, которая проиграла 2 чемпионата", - сказал Фонсека.

"Есть те, кто скажут, что я использовал идеи Луческу. Это говорят люди, которые ничего не понимают в футболе. Потому что мы радикально трансформировали манеру игры "Шахтера". И моя манера игры не имеет ничего общего с манерой Луческу. Я перенял от Луческу игроков, которые были без мотивации, половина не хотела оставаться в команде. Это был коллектив, у которого были проблемы с дисциплиной. Кроме того, были мелкие конфликты между тренерами и футболистами. И изменить стиль игры - это очень трудно. То, что я играл в такой же футбол, как и Луческу - да, это правда. Но это не была схема, которую изобрел Луческу, она универсальна", - добавил португалец.

"Я не поблагодарил его за команду, которую он оставил? Я не звоню тренерам, чтобы поблагодарить за команды, в которые прихожу. Так же не благодарят и меня тренеры, которые приходят после меня. Я что, буду благодарить за команду, которая не выигрывала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что благодарить", - возмущенно отметил Фонсека.

Пауло Фонсека: достижения в карьере

Специалист выиграл свой первый трофей в сезоне 2013/14, добыв Суперкубок Португалии для "Порту".

В сезоне 2015/16 Фонсека стал победителем в Кубке Португалии вместе с "Брагой".

За период в донецком "Шахтере" с 2016 по 2019 год Пауло трижды стал чемпионом Украины, трижды завоевал Кубок Украины и один раз завоевал Суперкубок Украины.

За два года во главе "Ромы" Фонсека не принес "волкам" титулов. В сезоне 2020/21 римляне дошли до 1/2 Лиги Европы, а также заняли 7-е место в Серии А.

Автор: Артем Будрин