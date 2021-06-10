Экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, покинувший итальянскую "Рому", близок к подписанию контракта с английским "Тоттенхэмом".
Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.
По его информации, Фонсека возглавит лондонцев. Стороны уже согласовали все детали контракта, который будет подписан на три года. Португалец будет зарабатывать в Англии 4 миллиона евро за сезон. Официально о назначении будет объявлено в скором времени.
48-летний Фонсека заменит в "Тоттенхэме" своего соотечественника Жозе Моуринью, который, по иронии судьбы получил пост тренера в "Роме", где работал Фонсека.
О том, что Фонсека максимально близок к тому, чтобы стать наставником "Тоттенхэма" сообщает также авторитетный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
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Пауло Фонсека: достижения в карьере
- Специалист выиграл свой первый трофей в сезоне 2013/14, добыв Суперкубок Португалии для "Порту".
- В сезоне 2015/16 Фонсека стал победителем в Кубке Португалии вместе с "Брагой".
- За период в донецком "Шахтере" с 2016 по 2019 год Пауло трижды стал чемпионом Украины, трижды завоевал Кубок Украины и один раз завоевал Суперкубок Украины.
- За два года во главе "Ромы" Фонсека не принес "волкам" титулов. В сезоне 2020/21 римляне дошли до 1/2 Лиги Европы, а также заняли 7-е место в Серии А.
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