Главный тренер "желто-синих" похвалил игру команды в атаке.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Македонией во 2-м туре Евро-2020 со счетом 2:1.

Слова тренера приводит официальный сайт УАФ.

Шевченко объяснил, почему команда допустила нервную концовку матча:

"Финальная часть чемпионата Европы - это очень эмоциональный турнир, в любой момент баланс команды может измениться. Мы хорошо провели первый тайм, хорошо начали второй, а потом наша ошибка привела к пенальти. После пропущенного мяча появилась нервозность, потом снова у нас были шансы, мы могли забивать. Момент имел Цыганков, не реализовали пенальти. Надо отдать должное сопернику. Северная Македония - команда с характером. Она воспользовалась нашей ошибкой и вернулась в игру".

"В концовке второго тайма мы перестроились, играли по совершенно другой схеме, потому что надо было обезопасить свои ворота и создавать определенный прессинг впереди, чтобы не было длинных передач и забросов. Мы выпустили для этого сразу двух свежих игроков, которые постоянно нагнетали. Беседин цеплялся за мяч, в Цыганкова был хороший шанс забить третий гол. Все сделанные нами замены пошли на пользу, футболисты, которые вышли на поле, сыграли хорошо", - добавил тренер.

Читайте также"Я - главная буква алфавита": реакция соцсетей на первую победу сборной Украины на Евро-2020

Андрей Шевченко также похвалил Руслана Малиновского, который играл на непривычной позиции, и подчеркнул, что Украина могла забить больше:

"Мы могли забить и больше. Надо смотреть, сколько шансов у нас было в игре, как команда играет в атаке, как создает моменты, насколько разнообразно маневрирует. Думаю, сегодня сборная Украины достаточно хорошо сыграла в атаке, было приятно смотреть. И самое главное, что мы снова забили и на этот раз добились победы".

Украина - Северная Македония: цифры и факты

Сборная Украины прервала серию из шести подряд поражений на чемпионатах Европы и одержала свою вторую победу на Евро в истории.

Во втором подряд матче Евро-2020 в составе украинской сборной голами отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они вошли в число лучших бомбардиров турнира.

Андрей Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в составе сборной Украины - 63 очка (42 гола и 21 голевая передача). У Шевченко - 61 очко (48 голов и 13 голевых передач).

Лучшим игроком матча признан Ярмоленко.

Евро-2020: группа С

В группе С борьбу за выход в плей-офф ведут Украина, Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

В 1-м туре сборная Украины уступила Нидерландам (2:3), а Австрия обыграла Северную Македонию.

Нидерланды и Австрия свой матч 2-го тура проведут сегодня, 17 июня. Начало - в 22.00.

После двух туров сборная Украины набрала 3 очка, у Македонии - 0. У Нидерландов и Австрии - по 3 очка, но сыгран один матч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь