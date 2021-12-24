Украинский специалист Сергей Ребров, возглавляющий "Аль-Айн", рассказал о конфликте с руководством клуба, после которого он готов был попрощаться с командой досрочно.
Ребров признался, что конфликт был связан не со сборной Украины, а с комплектацией состава команды.
"На начальном этапе у меня был конфликт с "Аль-Айном" большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Поэтому я был готов поехать.
Читайте также"Я никого не подсиживаю": Ребров прокомментировал ситуацию с возможной работой в сборной Украины (видео)Руководство не очень корректно вело себя, но уже все нормально. Результат есть, все удовлетворены. Здесь совершенно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но здесь все по-другому", – сказал Ребров для Youtube-каналу "Бомбрадир".
Соглашение Реброва с "Аль-Айном" действует до весны 2022-го года. На данный момент команда украинца лидирует в чемпионате ОАЭ. Ребров четыре раза подряд признавался лучшим тренером месяца.
Сергей Ребров: карьера и достижения
- Ребров ранее возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
- Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном", который возглавил в июне.