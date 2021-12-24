Конфликт Реброва с руководством "Аль-Айна" не связан со сборной Украины.

Украинский специалист Сергей Ребров, возглавляющий "Аль-Айн", рассказал о конфликте с руководством клуба, после которого он готов был попрощаться с командой досрочно.

Ребров признался, что конфликт был связан не со сборной Украины, а с комплектацией состава команды.

"На начальном этапе у меня был конфликт с "Аль-Айном" большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Поэтому я был готов поехать.

Читайте также"Я никого не подсиживаю": Ребров прокомментировал ситуацию с возможной работой в сборной Украины (видео)Руководство не очень корректно вело себя, но уже все нормально. Результат есть, все удовлетворены. Здесь совершенно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но здесь все по-другому", – сказал Ребров для Youtube-каналу "Бомбрадир".

Соглашение Реброва с "Аль-Айном" действует до весны 2022-го года. На данный момент команда украинца лидирует в чемпионате ОАЭ. Ребров четыре раза подряд признавался лучшим тренером месяца.

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