Румынский специалист поделился ожиданиями от поединка против "Штурма" в квалификации Лиги чемпионов.

В среду, 3 августа, киевское "Динамо" сыграет первый матч против австрийского "Штурма" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу поделился мыслями о грядущем поединке. Румынский специалист отметил, что его подопечные ожидают тяжелой игры, но сделают все, чтобы пробиться в следующий раунд.

"Это не будет легкая игра для нас. Мы ожидаем тяжелого противостояния в рамках европейского турнира. Вся команда понимает, что за поединок ожидает нас завтра – для имиджа страны, для их популярности. Как вы можете видеть, все команды, играющие в еврокубках, очень хорошо подготовлены, и участие в этих турнирах – это большая мотивация для каждого футболиста.

"Штурм" уже успел сыграть два официальных матча в своем чемпионате, они уже вошли в соревновательный ритм, и имеют преимущество над нами. Наш соперник – очень хорошая команда, с хорошей организацией игры, футболисты знают, что делать на поле. Так что нам точно легко не будет.

Стартовый состав? Никаких сомнений, но я не скажу вам его. Знаете, мы играем дома, но не совсем дома. Обидно, что сейчас нет украинских журналистов – и это ужасно. Завтра будет подобная ситуация. На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее. И мы будем сражаться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов", - заявил Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, киевское "Динамо" номинально домашний матч против "Штурма" вынужденно сыграет в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с победителем дуэли "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания). Проигравшая команда, в свою очередь, попадет в групповой этап Лиги Европы.

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