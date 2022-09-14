Бельгийский клуб неожиданно возглавил свою группу в Лиге чемпионов.

Во вторник, 13 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА бельгийский "Брюгге" встречался с "Порту". Игра проходила в Португалии на "Эштадиу ду Драгау" и завершилась разгромной победой гостей.

На 15-й минуте Ферран Жутгла реализовал пенальти. Спустя две минуты после начала второго тайма Камаль Сова с передачи Феррана Жутглы укрепил преимущество бельгийского клуба. Затем голами отметились Андреас Сков Ольсен и Антонио Нуса.

Стоит отметить, что украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь появились на поле на 71 и 75 минуте соответственно. Результативными действиями не отличились.

Видео дня

"Порту" - "Брюгге" - 0:4

Голы: Жутгла, 15, Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89

"Порту": Коста, Жоау Мариу (Лоадер, 46), Пепе, Кармо, Сануси (Венделл, 76), Эустакио, Урибе, Галено (Верон, 61), Отавио (Боржес, 61), Эванилсон (Мартинес, 46), Эдуардо

"Брюгге": Миньоле, Одои, Мехеле, Силла (Бойата, 65), Мейер (Соболь, 75), Ванакен, Онедика, Нильсен, Ольсен (Яремчук, 71), Совах, Ютгла (Антонио, 75)

Обзор матча:

После этой игры команда Яремчука и Соболя лидирует в квартете B. На втором месте располагается "Байер", третье и четвертое места занимают "Атлетико" и "Порту" соответственно. В рамках второго тура леверкузенцы обыграли "матрасников" со счетом 2:0.

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