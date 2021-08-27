Киевляне отдали флангового защитника Сидклея в аренду.

Бразильский защитник "Динамо" Сидклей на правах аренды перешел в греческий ПАОК.

Об этом сообщил официальный сайт ПАОКа.

Аренда 28-летнего футболиста рассчитана на один сезон. При этом у греческого клуба будет опция выкупа контракта игрока.

Сидклей будет выступать за ПАОК в футболке с №16.

Читайте такжеФутболиста Динамо признали лучшим игроком 5-го тура УПЛ

Сидклей: карьера в "Динамо"

Бразильский футболист перешел в "Динамо" летом 2018 года из "Атлетико Паранаенсе".

Однако бразилец не смог закрепиться в основном составе "Динамо". За три года он провел за команду лишь 33 матча, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.

В нынешнем сезоне Сидклей дважды появился на поле в матчах УПЛ.

Автор: Антон Дударь