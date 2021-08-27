Сидклей перешел в ПАОК / фото paokfc.gr
Бразильский защитник "Динамо" Сидклей на правах аренды перешел в греческий ПАОК.
Об этом сообщил официальный сайт ПАОКа.
Аренда 28-летнего футболиста рассчитана на один сезон. При этом у греческого клуба будет опция выкупа контракта игрока.
Сидклей будет выступать за ПАОК в футболке с №16.
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Сидклей: карьера в "Динамо"
- Бразильский футболист перешел в "Динамо" летом 2018 года из "Атлетико Паранаенсе".
- Однако бразилец не смог закрепиться в основном составе "Динамо". За три года он провел за команду лишь 33 матча, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.
- В нынешнем сезоне Сидклей дважды появился на поле в матчах УПЛ.