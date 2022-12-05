Сборная Южной Кореи попытается остановить одного из главных фаворитов этого мундиаля.

В понедельник, 5 декабря, в поединке 1/8 финала чемпионата мира по футболу встретятся национальные сборные Бразилии и Южной Кореи.

Встреча команд пройдет на стадионе "974" в городе Доха. Арена получила это имя в честь такого же количества морских контейнеров, которые были использованы для строительства стадиона. Это дань месту, где расположена арена - промышленного прошлого этой набережной.

Сборная Бразилии, которую считают главным фаворитом ЧМ-2022, очень уверенно прошла групповой этап. Подопечные Тите одержали победы в стратовых двух турах против Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0), гарантировав себе выход в плей-офф. В заключительном туре "селесао" резервным составом проиграли Камеруну (0:1), но этот поединок не имел никакого турнирного значения для бразильцев.

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Южная Корея, в свою очередь, довольно тяжело стартовала на мундиале в Катаре. За стартовых два тура представители Азии набрали всего одно очко в противостояниях с Уругваем (0:0) и Ганой (2:3) и практически не имели шансов на выход в плей-офф. Однако, в заключительном туре сборная Южной Кореи сенсационно обыграла Португалию (2:1) и благодаря результату матча Уругвай - Гана (2:0) смогла занять второе место в квартете Н.

Бразилия - Южная Корея: прогноз

По мнению букмекеров, сборная Южной Кореи является абсолютным аутсайдером этого противостояния. Так, вероятность успеха южнокорейцев после в основное время оценивается коэффициентом 12,50. Коэффициент на победу сборной Бразилии - 1,29. Ничья - 5,90.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,41. Гол Южной Кореи оценивают в 2,20, а на то, что отличится сборная Бразилии, можно поставить за 1,08.

На проход подопечных Тите в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,11. Итоговый триумф Южной Кореи - 7,20.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу сборной Бразилии со счетом 2:0. Коэффициент на данный исход - 5,60.

Бразилия - Южная Корея: трансляция

В Украине матч 1/8 финала ЧМ-2022 между национальными командами Бразилии и Южной Кореи в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO.

В эфире местных телеканалов Суспильного этот поединок будет показан в повторе.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что в 1/4 финала ЧМ-2022 победитель пары Бразилия - Южная Корея будет играть против сильнейшего в дуэли Японии и Хорватии. Эти сборные свой матч 1/8 финала проведут также 5 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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