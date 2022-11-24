Главный фаворит ЧМ-2022 вступает в борьбу за трофей матчем против Сербии.

В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура группового турнира чемпионата мира по футболу встретятся национальные сборные Бразилии и Сербии.

Матч состоится на арене "Лусаил Айконик" в городе Лусаил. Вместимость стадиона - 80 тысяч зрителей.

Бразилия здорово провела отбор к ЧМ-2022, выиграв 14 из 17 матчей, еще три сыграв вничью. "Селесао" пропустили всего пять голов.

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Бразилия является очень сильной командой с потрясающим подбором футболистов и тактически грамотным тренером. Их считают главным претендентом на победу на ЧМ в Катаре.

Тем не менее, стоит отметить, что несмотря на все преимущества, бразильцы не то, что победить, даже выйти в финал мундиалей не могут с ЧМ-2002.

Что касается Сербии, последнее большое достижение этой сборной - выход в 1/8 финала ЧМ в 1998 году. Сербы участвовали еще в трех последующих мундиалях, но ни разу не выходили из группы и результаты были так себе: три поражения на ЧМ-2006, по одной победе и два поражения на ЧМ-2010 и ЧМ-2018.

ЧМ-2022 в Сербии ждут со сдержанным оптимизмом. Команда Драгана Стойковича уверенно выиграла свою группу отбора, набрав 20 очков из 24 возможных, и опередив Португалию.

В июне-сентябре нынешнего года была не менее уверенная Лига наций - четыре победы, ничья и поражение, и первое место в группе и выход в Дивизион А.

Бразилия - Сербия: прогноз

Специалисты считают сборную Бразилии безоговорочными фаворитами встречи с Сербией.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Бразилии с коэффициентом 1,48. Успех Сербии и ничья маловероятны - коэффициенты 7,20 и 4,80 соответственно.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 2:0 в пользу бразильцев, коэффициент на данный исход - 7,20.

Бразилия - Сербия: трансляция

В Украине поединок первого тура ЧМ-2022 между командами Бразилии и Сербии в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO

Также игра будет показана в записи на канале Суспильне и на сайте Суспильне Спорт.

Добавим, что сборные Бразилии и Сербии выступают в группе G. Их соперники по квартету Швейцария и Камерун свой матч первого тура уже сыграли, игра завершилась минимальной победой швейцарцев.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

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