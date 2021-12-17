Формат Лиги наций УЕФА претерпит изменений с 2024 года.

Формат проведения Лиги наций УЕФА претерпит революционных изменений.

Как сообщил вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, с 2024 года к турниру присоединятся национальные сборные из Южной Америки, передает meczyki.pl.

Он подчеркнул, что УЕФА уже провел переговоры с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

"Это последняя Лига наций в нынешнем формате. У нас была встреча с КОНМЕБОЛ. С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды из Южной Америки. Мы все еще работаем над форматом", - сказал Бонек.

Ожидается, что шесть лучших сборных Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай и Чили) войдут в Лигу А, а Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла попадут в Лигу B.

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Для удобства все матчи, скорее всего, будут проводиться в Европе.

Лига наций УЕФА: справка

Лига наций проводится с 2018 года. УЕФА ввел этот турнир, чтобы заменить товарищеские матчи сборных.

На данный момент в турнире участвуют 55 сборных.

В Лиге наций есть четыре дивизиона - по итогам каждого розыгрыша турнира команды повышаются и понижаются в классе.

Победители четырех групп сильнейшего дивизиона (Лига А) определяют триумфатора Лиги наций в рамках мини-турнира (полуфиналы и финал).

Победителями Лиги наций становились сборные Португалии и Франции.

Также выступление в Лиге наций дает сборным дополнительную возможность пробиться на чемпионат мира и чемпионат Европы.

Автор: Антон Дударь