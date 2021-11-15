Комментатор матча отпраздновал гол в ворота россиян в матче квалификации ЧМ-2022.

Сборная России проиграла сборной Хорватии в решающем матче группового этапа квалификации ЧМ-2022 - 0:1. Судьбу встречи решил автогол Федора Кудряшова на 81-й минуте.

Комментатор телеканалов "Футбол 1,2,3" Роман Тимощук эмоционально отреагировал на этот гол.

"Навес в штрафную площадь, и мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов! Брависсимо!", - прокричал Тимощук в прямом эфире.

Напомним, из-за этого поражения Россия не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира.

Сборная России в квалификации на ЧМ-2022

Россияне начинали отбор под руководством Станислава Черчесова, но перед осенними играми его на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.

В одной группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой Россия одержала 7 побед при одной ничьей и двух поражениях. Набрав 22 очка, россияне заняли второе место и попали в плей-офф. Первыми стали хорваты (23 очка).

Автор: Антон Дударь