Сергей Лукьяненко проявил гражданскую позицию в прямом эфире.

Футбольный комментатор Сергей Лукьяненко назвал Россию оккупантом, когда комментировал в прямом эфире матч Лиги Европы "Спартак" - "Лестер".

Этот поединок транслировал медиасервис MEGOGO.

В своей вступительной речи украинский комментатор сказал следующее:

"Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве, в столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла по подсчетам ООН больше 13 тысяч жизней".

Далее Лукьяненко пожелал "Спартаку" поражения в матче:

"Понятное дело, что как гражданин Украины я сегодня искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Спорт не может прославлять Россию - страну, которая не может мирно жить со своими соседями. Но как комментатор я постараюсь беспристрастно и нейтрально работать на этом поединке".

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"Спартак" - "Лестер": итоги матча

В этом поединке "Спартак" проиграл "Лестеру" со счетом 3:4.

"Спартак" потерпел второе поражение в турнире и занимает в группе Е третье место. "Лестер" одержал первую победу, набрал 4 очка и идет вторым после "Легии".

Форвард английского клуба Патсон Дака в этом матче оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы.

Автор: Антон Дударь