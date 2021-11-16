Сборная Украины провела заключительный матч группового этапа отбора на чемпионат мира.

Сегодня, 16 ноября, сборная Украины в гостях играла против команды Боснии и Герцеговины в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.

В этом матче решалось, сможет ли команда Александра Петракова продолжить борьбу за выход на ЧМ.

Взломать оборону соперника Украине удалось на 58-й минуте матча. Виктор Цыганков обыграл оппонента и прострелил, Андрею Ярмоленко замкнуть помешал защитник, но мяч отскочил в центр вратарской, где первым оказался Александр Зинченко. Он и переправил сферу в сетку.

На 79-й минуте украинцы увеличили преимущество в счете - Артем Довбик, который незадолго до этого вышел на замену, реализовал выход один на один.

Видео гола Зинченко

Видео гола Довбика

Босния и Герцеговина: что нужно знать о матче

Сборной Украины для сохранения шансов на продолжение борьбы за путевку на ЧМ в плей-офф нужно только побеждать, а также надеяться положительный для "желто-синих" результат в матче Финляндия - Франция.

Перед этой игрой у Украины - 9 очков, у финнов - 11. Боснийцы (7) уже потеряли шансы на плей-офф.

В первой встрече с боснийцами Украина не смогла одержать победу - матч завершился вничью 1:1.

Автор: Антон Дударь