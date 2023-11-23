Сборная Украины является фаворитом поединка полуфинала отбора на Евро-2024.

В четверг, 23 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Евро-2024 по футболу.

Согласно результатам жеребевки, соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала сборная Боснии и Герцеговины.

Аналитики оценили шансы команд пробиться в финал плей-офф отбора на чемпионат Европы.

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Согласно котировкам букмекеров, фаворитом матча Босния и Герцеговина - Украина является команда Сергея Реброва. Коэффициент на победу "сине-желтых" в основное время - 2,05. Победа боснийцев оценивается коэффициентом 3,45. Ничья - 3,60.

Проход сборной Украины в финал плей-офф оценивается коэффициентом 1,57, на проход Боснии и Герцеговины коэффициент 2,41.

По мнению экспертов, матч Босния и Герцеговина - Украина не будет слишком результативным. Ставки на тотал голов больше (2,5) принимаются с коэффициентом 1,91. На тотал голов меньше (2,5) коэффициент 1,89.

Наиболее вероятным исходом матча Босния и Герцеговина - Украина в основное время аналитики считают ничью со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,20.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года. Эта игра будет домашней для боснийской команды.

Победитель этого поединка в финале плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу сыграет с победителем пары Израиль - Исландия.

Финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 состоится 26 марта 2024 года.

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