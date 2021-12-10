Победу по итогам голосования одержал гол Андрея Ярмоленко.

Гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов на Евро-2020 признан лучшим мячом в истории сборной Украины.

Украинская ассоциация футбола провела соответствующий опрос среди болельщиков в своем Telegram-канале.

Экспертный совет УАФ изначально отобрал десять претендентов. По итогам голосования болельщиков была сформирована финальная тройка.

В финальном голосовании гол Ярмоленко опередил мяч Андрея Шевченко в ворота сборной России в отборе на Евро-2000, а также гол Сергея Реброва в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2006.

Гол Ярмоленко набрал 60% голосов, гол Шевченко - 31%, а гол Реброва - 9%.

Видео гола Ярмоленко

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Ярмоленко выступает за "желто-синих" с 2009 года.

Он провел за сборную Украины 106 матчей (третий показатель в истории после Анатолия Тимощука, у которого 144 матча, и Андрея Шевченко - 111) и забил 44 гола (второй после Шевченко - 48).

Ярмоленко является рекордсменом сборной по количеству результативных действий - 68 (44 гола и 24 результативные передачи). Недавно он обошел Шевченко, у которого 48 голов и 13 голевых пасов (61).

Полузащитнику также принадлежит рекорд по количеству голов за сборную за один календарный год - 7 мячей.

Автор: Антон Дударь