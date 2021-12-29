Мудрик опередил в голосовании Марлоса и Степаненко.

20-летний украинский атакующий полузащитник Михаил Мудрик был признан лучшим игроком "Шахтера" в 2021 году по версии болельщиков.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

"Большая честь получить такую награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам которые верят в меня и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голоден и такая награда только придает мне мотивации работать еще больше. Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С Богом возможно все", - прокомментировал получение награды Мудрик в своем Инстаграме.

Молодой вингер победил в голосовании среди болельщиков "горняков", набрав 3 018 голосов. В борьбе за это звание 20-летний игрок опередил опытного опорного полузащитника Тараса Степаненко (2 448 голосов) и нападающего Марлоса (1 784 голосов).

Также в опросе принимали участие Манор Соломон, Анатолий Трубин, Лассина Траоре и Андрей Пятов.

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