20-летний украинский атакующий полузащитник Михаил Мудрик был признан лучшим игроком "Шахтера" в 2021 году по версии болельщиков.
Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
"Большая честь получить такую награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам которые верят в меня и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голоден и такая награда только придает мне мотивации работать еще больше. Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С Богом возможно все", - прокомментировал получение награды Мудрик в своем Инстаграме.
Молодой вингер победил в голосовании среди болельщиков "горняков", набрав 3 018 голосов. В борьбе за это звание 20-летний игрок опередил опытного опорного полузащитника Тараса Степаненко (2 448 голосов) и нападающего Марлоса (1 784 голосов).
Также в опросе принимали участие Манор Соломон, Анатолий Трубин, Лассина Траоре и Андрей Пятов.
Читайте такжеНазвано имя лучшего футболиста УПЛ по итогам 2021 годаМудрик сыграл за "Шахтер" уже 26 поединков в нынешнем сезоне во всех турнирах и отличился двумя забитыми голами, а в ноябре и декабре признавался лучшим игроком месяца.
"Шахтер": результаты в сезоне
- "Шахтер" не смог одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Горняки" проиграли четыре матча, сыграв вничью дважды - с "Интером" и "Шерифом". Окончательное положение команд в группе D: "Реал Мадрид" - 15 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.
- В УПЛ "Шахтер" после осенней части сезона идет на первой позиции, имея на два балла больше, чем у "Динамо". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет против "Львова" на выезде.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" разгромил "Динамо" Киев со счетом 3:0.