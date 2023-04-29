"Боруссия" рискует потерять первое место в турнирной таблице.

В пятницу, 28 апреля, состоялся поединок 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Бохум" встречался с дортмундской "Боруссией".

Игра проходила на стадионе "Воновия Рурштадион" и завершилась вничью со счетом 1:1.

Открыли счет в игре хозяева поля - на 5-й минуте встречи потрясающим ударом с дальней дистанции гол забил Антони Лосилла.

На 7-й минуте "Боруссия" сравняла счет - с передачи Себастьена Аллера забил Карим Адейеми.

"Бохум" - "Боруссия" Дортмунд - 1:1

Голы: Лосилла, 5 - Адейеми, 7

"Бохум": Риманн, Гамбоа (Янко, 78), Ордец, Машович, Соарес (Стафилидис, 85), Лосилла, Остерхаге (Кюнде, 85), Асано (Цоллер, 78), Штогер, Антви-Аджей, Хофманн (Брошински, 70)

"Боруссия": Кобель, Рьерсон (Модест, 88), Зюле, Гуммельс, Геррейру, Беллингем, Джан, Брандт (Ройс, 73), Мален (Вольф, 88), Алле (Мукоко, 73), Адейеми (Рейна, 81)

Обзор матча:

Добавим, что в составе "Бохума" играет бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец. В игре против "Боруссии" он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В активе "Боруссии" Дортмунд 61 очко после 30 сыгранных матчей. "Шмели" занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги. На второй строчке идет "Бавария", у которой 59 очков и на одну игру сыграно меньше.

"Бохум" с 28 баллами идет на 15-й позиции в турнирной таблице немецкого первенства.

В следующем туре Бундеслиги "Бохум" сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах (6 мая), а "Боруссия" Дортмунд встретится с "Вольфсбургом" (7 мая).

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