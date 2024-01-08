Последние годы Богдан Шершун работал аналитиком на ТВ.

Умер бывший защитник "Днепра" и сборной Украины Богдан Шершун. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Владимир Зверов.

Сообщается, что у Богдана была долгая и длительная болезнь, с которой известный игрок так и не сумел справиться.

Шершуну было 42 года.

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За "Днепр" Богдан выступал в течение двух периодов (1997-2002 и 2005-2010) и сыграл за команду 169 поединков во всех турнирах. Он также играл за киевский "Арсенал", "Волынь" и "Кривбасс". Шершун – бронзовый призер чемпионата Украины по футболу в составе "Днепра" (2001), также за карьеру становился победителем Кубка УЕФА вместе с московским ЦСКА (2005). С учётом Кубка России и еврокубков, за ЦСКА провёл 81 матч, забил 2 гола.

Провел 4 матча в составе сборной Украины под руководством Олега Блохина.

По завершению профессиональной карьеры, Шершун играл за аматорский ФК "Случь" из Староконстантинова в чемпионате Хмельницкой области. Также Богдан неоднократно участвовал в матчах за сборную Украины среди ветеранов и получил тренерский диплом УЕФА категории А.

В последнее время Богдан Шершун работал экспертом на ТВ, аналитиком в MEGOGO, а также в Ассоциации футбола Украины.

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