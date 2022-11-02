"Шахтер" сыграет свой ключевой матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В среду, 2 ноября, в заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет немецкий "РБ Лейпциг".

Поединок будет лишь номинально домашним для "горняков", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Шахтера" и "Лейпцига" пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз букмекеров на матч

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Обслужит встречу украинского и немецкого коллективов будет судить известный английский арбитр Майкл Оливер. Помогать ему будут его соотечественники - Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый судья - Даррен Ингленд. Арбитром VAR назначен Крис Кеванах.

Шахтер - РБ Лейпциг: трансляция

В прямом эфире матч группы F между "Шахтером" и "Лейпцигом" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно разгромил "РБ Лейпциг" на их поле со счетом 4:1. Два гола в составе "горняков" в той игре забил Марьян Швед, еще по одному мячу в активе Михаила Мудрика и Лассины Траоре.

Добавим, что разгром от "Шахтера" привел к отставке наставника "Лейпцига" Доменико Тедеско, а его место занял Марко Розе, который сумел реанимировать коллектив.

"Лейпциг" уступил "Реалу" во втором туре ЛЧ, а затем дважды обыграл шотландский "Селтик" и в прошлом туре взял три очка во второй игре против мадридцев. В итоге у немцев на три очка больше, чем у "Шахтера", поэтому "быков" устроит даже ничья, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать путевку в плей-офф Лиги чемпионов, "горнякам" нужно обыграть "Лейпциг".

Напомним, как минимум место в плей-офф Лиги Европы "Шахтер" себе уже гарантировал, сыграв вничью в прошлом туре против шотландского "Селтика" (1:1).

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