Невероятный гол Йерсона Кандело принес победу "Атлетико" над "Депортес Толима".

В четверг, 23 июня, состоялся первый финальный матч чемпионата Колумбии по футболу, в котором "Атлетико Насьональ" принимал "Депортес Толима".

Победу в этом противостоянии одержали хозяева поля - 3:1.

Первая половина игры закончилась вничью - 1:1. Только на 71-й минуте встречи хозяевам удалось выйти вперед в счете благодаря невероятному голу от защитника Йерсона Кандело.

Опытный правый защитник "Атлетико" забрал мяч у соперника и отважился на удар со своей половины поля, тем самым шокировав голкипера соперников. По информации колумбийских СМИ, Кандело забил гол с расстояния 59,8 метров.

Стоит отметить, такие мячи залетают крайне редко и радости колумбийского футболиста не было предела.

Видео гола:

Yerson Candelo directo al Puskáspic.twitter.com/NeSuNGI3jE — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 23, 2022

Уже в компенсированное время "Атлетико" увеличил преимущество в счете. Третий гол хозяев поля забил Андрес Андраде.

Добавим, что победитель второго матча станет новым чемпионом Колумбии по футболу. В случае победы "Атлетико", для них это будет 17-й чемпионский титул, что является рекордом страны. Если же "Депортес Толима" удастся совершить камбэк во второй игре, то они завоюют свой четвертый титул чемпиона страны в истории.

К слову, ответный матч состоится 27 июня на поле "Толимы", где "Атлетико Насьональ" не побеждал с февраля 2018 года.

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