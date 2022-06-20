Мацей Рыбус также не попадет в список игроков сборной Польши, которые отправятся на ЧМ-2022.

Защитника Мацея Рыбуса, который накануне принял решение перейти в московский "Спартак", исключили из заявки сборной Польши.

Об этом сообщается на сайте польской футбольной федерации.

"Главный тренер национальной команды Чеслав Михневич после завершившегося на прошлой неделе тренировочного сбора сборной Польши пообщался с Мацеем Рыбусом.

Тренер сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не попадет в заявку сборной Польши на чемпионат мира в Катаре", - говорится в заявлении Польского футбольного союза.

Сам Рыбус отказался комментировать заявление польской федерации футбола.

"Пока не хочу давать комментарии на эту тему", - приводит слова футболиста "Чемпионат".

Добавим, что ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обрушился с критикой на Рыбуса.

"Нет ничего позорнее, чем прикрываться "благом семьи" ради больших денег. И это кровавые деньги. Надеюсь, он больше никогда не сыграет за сборную Польши. Играть в футболке с орлом на груди - большая честь, ее недостойны те, кто этого не понимает", - заявил Пшидач.

Напомним, 32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с "Локомотивом", который действовал с июля 2017 года. 11 июня стало известно о переходе Рыбуса в "Спартак". Мацей также выступал за французский "Лион" и польскую "Легию".

Рыбус сыграл 66 матчей за национальную сборную Польши, в которых отличился 2 забитыми голами.

На предстоящем мундиале сборная Польши попала в одну группу со сборными Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.

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