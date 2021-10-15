Илья Забарный и Михаил Мудрик остались за пределами топ-20.

Названы имена двадцати претендентов на награду Golden Boy-2021, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы по итогам года.

В топ-40 претендентов были сразу два украинца: Илья Забарный и Михаил Мудрик, однако оба не попали в двадцатку лучших.

Список финалистов опубликован на сайте издания Tuttosport, которое является учредителем премии.

В изначальном списке претендентов значилось 100 футболистов, но по итогам трех этапов голосования болельщиков были исключены 80 претендентов.

Список финалистов:

Карим Адейеми ("Зальцбург"), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба - "Боруссия" Д), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гави, Педри (оба - "Барселона"), Брайан Хилл ("Тоттенхэм"), Райан Гравенберх, Юррьен Тимбер (оба - "Аякс"), Мейсон Гринвуд ("МЮ"), Даниэль Мальдини ("Милан"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пикколи ("Аталанта"), Ереми Пино ("Вильярреал"), Родриго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Виллиам Салиба ("Марсель") и Флориан Вирц ("Байер").

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Golden Boy: что нужно знать

Победителя назовут 13 декабря во время гала-концерта в Турине.

В прошлом году победителем премии Golden Boy стал нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

В разные годы эту награду выигрывали Лионель Месси, Поль Погба, Килиан Мбаппе и другие.

Автор: Антон Дударь