Криштиану Роналду оценил шансы своей команды на чемпионате мира в Катаре.

Главная звезда национальной сборной Португалии Криштиану Роналду назвал фаворитов ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

Примечательно, что форвард "Манчестер Юнайтед" в числе фаворитов мундиаля не упомянул свою команду. В то же время, 37-летний нападающий считает, что Португалия сможет удивить всех на этом ЧМ, как в 2016 году, когда команда стала чемпионом Европы.

"У сборной Португалии огромный потенциал, но мы должны думать о матче со сборной Ганы. Если мы будем лучшей командой, то дойдем до конца. Команда-чемпион будет лучшей командой на турнире. У нас есть молодые футболисты, есть хороший микс игроков.

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Фавориты турнира? Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия - команды, у которых самые высокие шансы. Они выглядят лучше всех, в том числе и для болельщиков. Однако в 2016 году Португалия уже показала, что мы способны удивлять и навязывать свою игру", - приводит слова Криштиану Роналду издание AS.

Добавим, что сборная Португалии на ЧМ-2022 выступает в группе Н с Уругваем, Ганой и Южной Кореей.

В первом туре португальцы сыграют против национальной команды Ганы. Матч запланирован на 24 ноября.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

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