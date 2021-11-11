В четверг, 11 ноября, сборная Украины проведет контрольный поединок против национальной сборной Болгарии. Игра пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария.
Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков огласил заявку сборной Украины на матч. Примечательно, что в состав на игру с болгарами не попали лидеры киевского "Динамо" Николай Шапаренко и Илья Забарный.
Заявка сборной Украины на матч с Болгарией:
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик
Читайте такжеЕвропейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 9-го тураНапомним, и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал подготовку национальной команды к поединку против Боснии и Герцеговины через контрольный матч с Болгарией.
Украина - Болгария: перед матчем
- История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и один раз была зафиксирована ничья (1:1). Это все были товарищеские матчи.
- 25 игроков вызвано в расположение команды. Травмированного Виталия Миколенко в лагере заменил Виктор Корниенко.
- Рассудит соперников бригада арбитров из Турции во главе с Ардой Кардезлером. Обязанности четвертого рефери будет исполнять украинец Виталий Романов.
- 16-го ноября Украина в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины - это решающий поединок для "желто-синих", где на кону будет стоять путевка на чемпионат мира-2022.