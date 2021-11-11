Без лидеров Динамо: Петраков объявил состав сборной Украины на матч с Болгарией

В заявку на матч против Болгарии не попали два лидера киевского "Динамо".

В четверг, 11 ноября, сборная Украины проведет контрольный поединок против национальной сборной Болгарии. Игра пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков огласил заявку сборной Украины на матч. Примечательно, что в состав на игру с болгарами не попали лидеры киевского "Динамо" Николай Шапаренко и Илья Забарный. Заявка сборной Украины на матч с Болгарией: Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик Читайте такжеЕвропейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 9-го тураНапомним, и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал подготовку национальной команды к поединку против Боснии и Герцеговины через контрольный матч с Болгарией. Украина - Болгария: перед матчем История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и один раз была зафиксирована ничья (1:1). Это все были товарищеские матчи.

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16-го ноября Украина в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины - это решающий поединок для "желто-синих", где на кону будет стоять путевка на чемпионат мира-2022. Автор: Владимир Медяник

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