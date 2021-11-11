Украина сыграет контрольный матч с Болгарией 11 ноября.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал подготовку национальной команды к поединку против Боснии и Герцеговины через контрольный матч с Болгарией.

Петраков заявил, что даст некоторым футболистам отдых в игре с Болгарией, а на матч с боснийцами он планирует выпустить тех футболистов, которые проявят себя лучше всего.

"Мы смотрим на игру с Боснией, думаем, решаем. Некоторым ребятам дам отдохнуть (против Болгарии – прим.), потому что они очень много наиграли, чтобы они были свежие.

Читайте такжеЕвропейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 9-го тураНекоторые сыграют по тайму. У нас всего лишь 6 замен, так что огромной ротации не может быть. Не могу дать время всем приехавшим, они это прекрасно понимают.

Как кто себя проявит перед этим матчем года, как кто будет отдаваться игре, те и выйдут на решающий матч с Боснией", – приводит слова Петракова tribuna.com.

Напомним, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал на ноябрьские матчи национальной команды 23 футболиста.

Сборная Украины: матчи в ноябре

Сборная Украины сыграет 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 ноября в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ-2022.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

Автор: Владимир Медяник