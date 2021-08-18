"Горняки" презентовали необычную форму.

Донецкий "Шахтер", который 17 августа обыграл "Монако" в квалификации Лиги чемпионов, представил третий комплект формы на сезон 2021-2022.

Об этом сообщил официальный сайт "Шахтера".

Форма, производителем которой является компания Puma, выполнена в белом цвете.

Ее особенностью является то, что на лицевой стороне футболки отсутствует эмблема клуба. Она размещена на тыльной стороне футболки под воротником.

В то же время в центре футболки можно увидеть крупную надпись "Шахтер".

"Третья форма "Шахтера" бросает вызов традициям, переосмысливая обычные комплекты в совершенно новом подходе, который сочетает культуру футбола и уличной одежды", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, в июле "Шахтер" презентовал домашний и выездной комплекты клуба, которые выполнены в оранжевых и черных цветах.

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Автор: Антон Дударь