Выездная футболка "горняков" теперь будет черного цвета.

15 июля в "Украинском доме" в Киеве состоялась презентация новой формы донецкого "Шахтера" - в ней "горняки" будут выступать в сезоне 2021-2022.

Производителем формы выступила фирма Puma, с которой "горняки" только начали сотрудничество после 13 лет работы с Nike.

Домашняя футболка "горняков" будет оранжевого цвета с тонкими черными полосами, а выездная - черного с тонкими оранжевыми полосами. Внутри вертикальных полос - рисунок в виде угля. Сзади на воротник нанесены горняцкие молотки.

Как отметили в "Шахтере", в новом комплекте формы "традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями".

Купить новую форму можно будет, начиная с 16 июля, на официальном сайте "горняков".

Проморолик

Видео церемонии презентации формы

"Шахтер" в сезоне 2021-2022

Новый сезон команда начнет под руководством нового главного тренера - итальянца Роберто Де Дзерби.

В летнее межсезонье "горняки" подписали трех легионеров: защитника Марлона, полузащитника Педриньо и форварда Лассину Траоре.

В УПЛ "Шахтер" стартует 24 июля матчем против "Ингульца".

В Лиге чемпионов "горняки" начнут свой путь с третьего раунда квалификации 3 или 4 августа (ответные матчи - 10 августа). Своего соперника они узнают 19 июля.

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Автор: Антон Дударь